Potężne zderzenie na Mazowszu! Auto rozpadło się na pół

Wydaje się wręcz niewiarygodne, że w tak wyglądającym wypadku nikt nie zginął! Niestety, dwie osoby zostały jednak ranne. Na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Warszewka (gm. Drobin, powiat płocki) zderzyły się dwa samochody osobowe. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca Renault nie ustąpiła pierwszeństwa kierującemu Mercedesem.

Dramatyczny wypadek na DK10. Dwie osoby ranne po zderzeniu dwóch aut, lądował śmigłowiec LPR

Mocne zderzenie dwóch samochodów osobowych sprawiło, że jeden z nich dosłownie rozpadł się na kawałki! Na szczęście przynajmniej według wstępnych doniesień w tym wypadku nikt nie zginął. Jednak dwie osoby zostały ranne. Dziś, w środę 24 września około godziny 14:40, na DK10 w miejscowości Warszewka (gm. Drobin, powiat płocki) zderzyły się dwa samochody osobowe, w których podróżowali wyłącznie kierowcy – kobieta i mężczyzna. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca samochodem marki Renault 30-letnia kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu Mercedesem. Jeden z samochodów został całkowicie zniszczony.

Kierująca Renault zabrana do szpitala śmigłowcem, kierujący Mercedesem - karetką

Na miejscu natychmiast interweniowały służby ratunkowe – w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało do szpitala ranną 30-latkę kierującą Renault. Mężczyzna podróżujący Mercedesem został przewieziony do szpitala karetką pogotowia. Odcinek DK10 w miejscu wypadku został całkowicie zablokowany. Policja wyznaczyła objazdy przez Górę i Drobin. Utrudnienia trwały przez kilka godzin. Na miejscu działali strażacy z OSP Drobin, PSP JRG 2 Płońsk (Raciąż) oraz PSP JRG Płock, którzy zabezpieczają teren i uczestniczą w akcji ratunkowej. Dokładne okoliczności wypadku będą wyjaśniane przez policję. Funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i przebiegu zdarzenia.

Groźny wypadek 11-latka na hulajnodze. Jechał bez kasku
