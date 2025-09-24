Potężne zderzenie na Mazowszu! Auto rozpadło się na pół

Dramatyczny wypadek na DK10. Dwie osoby ranne po zderzeniu dwóch aut, lądował śmigłowiec LPR

Mocne zderzenie dwóch samochodów osobowych sprawiło, że jeden z nich dosłownie rozpadł się na kawałki! Na szczęście przynajmniej według wstępnych doniesień w tym wypadku nikt nie zginął. Jednak dwie osoby zostały ranne. Dziś, w środę 24 września około godziny 14:40, na DK10 w miejscowości Warszewka (gm. Drobin, powiat płocki) zderzyły się dwa samochody osobowe, w których podróżowali wyłącznie kierowcy – kobieta i mężczyzna. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca samochodem marki Renault 30-letnia kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu Mercedesem. Jeden z samochodów został całkowicie zniszczony.

ZOBACZ TEŻ: Dachowanie na Okrzei! Toyota zderzyła się z radiowozem

Kierująca Renault zabrana do szpitala śmigłowcem, kierujący Mercedesem - karetką

Na miejscu natychmiast interweniowały służby ratunkowe – w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało do szpitala ranną 30-latkę kierującą Renault. Mężczyzna podróżujący Mercedesem został przewieziony do szpitala karetką pogotowia. Odcinek DK10 w miejscu wypadku został całkowicie zablokowany. Policja wyznaczyła objazdy przez Górę i Drobin. Utrudnienia trwały przez kilka godzin. Na miejscu działali strażacy z OSP Drobin, PSP JRG 2 Płońsk (Raciąż) oraz PSP JRG Płock, którzy zabezpieczają teren i uczestniczą w akcji ratunkowej. Dokładne okoliczności wypadku będą wyjaśniane przez policję. Funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i przebiegu zdarzenia.