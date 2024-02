Jest wniosek o pomnik ze złota dla radnego! Autor petycji porównuje go do Lecha Wałęsy. Wójt odpowiada

Ola zachorowała na początku 2023 roku. Już pierwsze objawy były bardzo niepokojące. Ola wymiotowała, miała osłabioną rękę, kłopoty z koncentracją. Konsultacja lekarska była niezbędna. Niestety, po wykonaniu badań okazało się, że dziewczynka ma w głowie glejaka o wyjątkowo wysokiej złośliwości. Od razu trafiła na Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, gdzie przeszła operację usunięcia guza. Chemioterapia była następnym krokiem. Dziewczynka wymagała też stałej rehabilitacji, a w apelach z prośbą o pomoc w opłaceniu zabiegów dziewczynka opowiadała, że jej największą miłością są konie… Niestety, Ola właśnie przegrała walkę o życie.

We wzruszających słowach pożegnała ją społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim. Dziewczynka była uczennicą siódmej klasy tej szkoły. „Ola wyrywając chorobie każdy dzień, wymykała się wszelkim statystykom, a my do końca wierzyliśmy w cud. Olu, nie chcemy i nie możemy pogodzić się z tą Stratą. Mamy nadzieję, że jesteś teraz w lepszym świecie, otoczona przyrodą i końmi - tak jak najbardziej kochałaś” - napisali przedstawiciele szkoły w mediach społecznościowych.

W żałobie są także koledzy i koleżanki dziewczynki, którzy w sieci dzielą się swoim smutkiem i piszą: „Oleńko, na zawsze zostaniesz w naszych sercach”, „Tak strasznie trudno będzie się z tym pogodzić”.

