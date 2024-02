i Autor: Pixabay Tragedia podczas spaceru, trzylatek wpadł do wody. "Jest w stanie głębokiej hipotermii"

Ledwo uszedł z życiem

alig | PAP 21:14

Do potwornego wypadku doszło w sobotę (24 lutego) w Ludwikowie (pow. koniński). Podczas spaceru trzylatek nagle oddalił się od swojego dziadka. Chłopiec wpadł do zbiornika wodnego. Ratownicy reanimowali malca. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Trwa walka o jego życie. Trzylatek jest w stanie głębokiej hipotermii.