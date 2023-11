15-latek śmiertelnie potrącony przez pociąg! Tragedia pod Wolsztynem

Wydał 12,50 zł, został milionerem. Do wygrania było 160 milionów złotych!

Do zdarzenia doszło we wtorek (21 listopada) ok. godz. 17 na torach kolejowych w okolicy Belęcina w powiecie wolsztyńskim.

Oficer prasowy KPP w Wolsztynie asp. sztab. Wojciech Adamczyk przekazał PAP we wtorek wieczorem, że „wstępne ustalenia skierowanych w rejon zdarzenia policjantów wskazały, że w następstwie potrącenia przez pociąg relacji Leszno – Zbąszynek śmierć na miejscu poniósł 15-letni mieszkaniec gminy Siedlec”.

Dodał, że członkowie załogi pociągu, jak również pasażerowie nie odnieśli żadnych obrażeń. Z uwagi na okoliczności pasażerom zapewniono transport zastępczy. Adamczyk wskazał, że torowisko na odcinku, gdzie doszło do zdarzenia zostało zabezpieczone przez mundurowych.

- Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca wypadku, poddali też badaniu alkotestem maszynistę i kierownika pociągu ustalając w ten sposób, że mężczyźni byli trzeźwi – podkreślił.

Adamczyk poinformował również, że decyzją prokuratora ciało nastolatka zabezpieczone zostało do badań sekcyjnych. - W sprawie wszczęte zostało postępowanie, w toku którego wyjaśniane będą przyczyna i okoliczności tego tragicznego zdarzenia – zaznaczył Adamczyk.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.