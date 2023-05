i Autor: Nadesłane/ago

Gdzie jest nastolatka?

16-letnia Julia nie wróciła ze szkoły. Szuka jej poznańska policja

mrok | ago 9:21

Julia Stanisławska z Poznania ma 16 lat i nie raz - jak informuje policja - uciekała już z domu. Co stało się jednak tym razem, że dziewczynka po lekcjach w szkole nie wróciła do domu? Odpowiedzi na to pytanie szuka poznańska policja.