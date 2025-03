Chłopak huknął w latarnię

17-latek nie żyje, jego pasażerowie ranni! Tragiczny wypadek na ul. Leszczyńskiej w Poznaniu [ZDJĘCIA]

17-latek to ofiara śmiertelna wypadku na ul. Leszczyńskiej w Poznaniu, do którego doszło w niedzielę, 16 marca, po godz. 14. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że chłopak siedział za kierownicą volkswagena golfa, ale stracił panowanie nad autem i uderzył w przydrożną latarnię. 17-latek był reanimowany i trafił do szpitala, gdzie zmarł. Karetki zabrały również troje jego pasażerów.