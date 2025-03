i Autor: Shutterstock (2) 15-latek został postrzelony w okolice łuku brwiowego na ul. Łużyckiej w Poznaniu, zdj. ilustracyjne

19-latek zatrzymany

Strzały w Poznaniu! 15-latek ranny w głowę. Dantejskie sceny na ul. Łużyckiej

15-latek został postrzelony w okolice łuku brwiowego na ul. Łużyckiej w Poznaniu. Do zdarzenia doszło w sobotę, 15 marca, ok. godz. 22, gdy przechodziła tamtędy grupa ok. 10 nastolatków. W tym gronie był m.in. 19-latek, który z nieznanych przyczyn wyjął wiatrówkę i strzelił w kierunku idącego obok poszkodowanego. Ranny w głowę 15-latek został zabrany do szpitala, a sprawcę zatrzymała policja.