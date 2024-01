"Spoczywaj w pokoju"

17-letni Maks zginął w drodze do szkoły! Potrąciły go dwa auta, jedno ciągnęło go przez prawie 2 kilometry

mrok | ago 12:05

17-letni Maks z Cielczy zginął w drodze do szkoły, potrącony przez dwa samochody. Nastolatek przechodził przez pasy, gdy najpierw potrącił go kierowca jednego auta, a potem drugie auto wlokło go 2 kilometry! Nastolatek zginął na miejscu. Śmierć chłopca opłakują teraz najbliżsi, a także przyjaciele ze szkoły, a jarocińska policja ma bardzo ważny apel w tej sprawie. Szczegóły w artykule.