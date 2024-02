Kaczory. 27-latka porwana przez czterech mężczyzn. Chcieli ją zmusić do ślubu

Czterech mężczyzn usłyszało zarzuty za porwanie 27-latki i zmuszanie jej do wzięcia ślubu z jednym z nich. Kobieta została siłą wyprowadzona z domu i wciągnięta do auta podejrzanych w dniu 4 lutego br., a następnie wywieziona z terenu gminy Kaczory, gdzie mieszkała, do innego powiatu w Wielkopolsce - gostyńskiego. Po zgłoszeniu od rodziny policjantom udało się namierzyć całą grupę i uwolnić poszkodowaną już dzień później, czyli 5 lutego. Mężczyźni w wieku 20-48 lat zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty - na wniosek Prokuratury Rejonowej w Chodzieży sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy.

- Wszyscy odpowiedzą za pozbawienie kobiety wolności i usiłowanie doprowadzenia przemocą do zawarcia przez nią związku małżeńskiego. 27-latka na szczęście nie odniosła żadnych obrażeń ciała - wyjaśnia Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Wszyscy uczestnicy zdarzenia, w tym poszkodowana, to obywatele Rumunii, ale pochodzenia romskiego.

O sprawie napisał wcześniej serwis Asta24.pl.