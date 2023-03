Do dramatycznej akcji doszło w ubiegłą sobotę (11 marca 2023 ) po godzinie 14.00.

- Policjanci z Komisariatu Policji w Skokach asp. sztab. Sławomir Słoma i asp. Damian Dworek po zakończeniu czynności wykonywanych na zdarzeniu drogowym w Mieścisku (powiat wągrowiecki), wracali w stronę Skoków. W pewnym momencie zauważyli jadący z przeciwka samochód, kierowca dał wyraźne sygnały kilkukrotnie zmieniając światła na drogowe - przekazuje mł. asp. Dominik Zieliński z wielkopolskiej policji.

Z pojazdu wybiegł mężczyzna, który prosił o szybką pomoc dla wnuka - aby policjanci szybko zawieźli synową i jej 3 letniego syna do szpitala, ponieważ wnuk w domu stracił przytomność. On sam miał trudność w kierowaniu, ponieważ w pośpiechu i przypływie adrenaliny doznał urazu głowy uderzając się w drzwi. Policjanci przystąpili do działania. Zabrali matkę z dzieckiem do radiowozu i ruszyli w stronę Wągrowca.

Kobieta w trakcie przejazdu opowiedziała mundurowym, że syn nagle stracił przytomność, nie było z nim żadnego kontaktu, zamykał oczy. Z ust wyciekała biała substancja-piana. Kobieta tłumaczyła, że wezwała karetkę pogotowia do domu, lecz długo nie przyjeżdżała. Z uwagi na pogarszający się stan dziecka, postanowiła wraz z teściem zawieźć go do szpitala.

- W trakcie przejazdu 3-latek był lejący i tracił przytomność. Policjant siedzący z przodu na miejscu pasażera wziął dziecko i przez drogę wybudzał go z omdleń, pilnując, aby nie utraciło przytomności. Jednocześnie dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu skontaktował się ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w Wągrowcu, przedstawiając szczegółowo informacje o działaniu policjantów. Walka o stan malca trwała przez kilkanaście minut jazdy radiowozem - podaje mł. asp. Dominik Zieliński.

Po dotarciu do szpitala malec natychmiast otrzymał pomoc medyków. Po kilku godzinach policjanci rozmawiali telefonicznie z dziadkiem chłopca. Cała sprawa ma swój dobry finał. Malec trafił do szpitala dziecięcego w Poznaniu, gdzie dochodzi do siebie.

