Co się stało z 73-lenią Krystyną Łysik? Policja skrupulatnie przeszukuje jej dom i bada różne hipotezy zaginięcia [GALERIA]

Jarosławscy policjanci poszukują zaginionej 73-letniej mieszkanki Łowiec. Krystyna Łysik wyszła z domu 27 lutego br., około godz. 5, z zamiarem udania się do Łomianek. Kobieta nie dotarła do miejsca docelowego jak też nie powróciła do miejsca zamieszkania. Nie nawiązała też kontaktu z rodziną

-Kilka dni temu zaginęła mieszkanka Łowiec. 73-letnia kobieta ostatni raz była widziana w poniedziałek, 27 lutego około godz. 5. Policjanci sprawdzają każdy trop, który mógłby przyczynić się do odnalezienia Krystyny Łysik. Od czwartku, 2 marca trwają poszukiwania zaginionej 73-letniej mieszkanki Łowiec. W akcję zaangażowani są policjanci z jarosławskiej komendy, strażacy oraz przewodnicy z psami tropiącymi. W ostatnich dniach działań, mundurowi wpierani byli przez Grupę Ratowniczą K-9 School i ratowników z Grupy Legion Gerarda, którzy użyli dronów, quadów i samochodów terenowych. Do poszukiwań seniorki został także użyty wojskowy śmigłowiec- informowała jarosławska policja.

Kobieta przez wiele lat mieszkała sama. Ostatnimi czasy wprowadził się do niej syn Tomasz, który podawał, że nie zgłosił od razu zaginięcia kobiety, bo przypuszczał że mama jest u brata pod Warszawą. Kobita nigdy jednak tam nie dotarła, a drugi z jej synów miał nawet nie wiedzieć, ze rodzicielka planuje podróż do Łomianek. Policjanci z Jarosławia skrupulatnie przeszukali podwórku i dom zaginionej kobiety. Kilkukrotnie sprawdzano studnię , a nawet piec! Ślad po kobiecie zaginął. Czynności cały czas prowadzą funkcjonariusze z wydziału kryminalnego, którzy sprawdzają różne hipotezy.

Policja opublikowała zdjęcia zaginionej, oraz jej rysopis

Wzrost 158 cm, sylwetka krępa, waga około 85 kg, włosy siwe sięgające do ramion, widoczne zmarszczki na twarzy. W chwili zaginięcia ubrana była w kurtkę szaro-brązową, niebieskie spodnie, białą czapkę, buty sportowe białe. Przy sobie miała niebieską torbę z białymi wstawkami.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej, bądź mają jakiekolwiek informacje dotyczące jej zaginięcia proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu tel. 478241310 lub z najbliższą jednostką Policji tel. 112.