Rodzinna tragedia

3-letnia Basia nie żyje. Ojciec z córką na rękach wołał o pomoc

Ta historia wstrząsnęła Polską. Rodzina ze wsi Ujazd Huby pod Grodziskiem Wielkopolskim prawdopodobnie zatruła się śmiercionośnymi oparami trutki na myszy. Do szpitala trafiła 3-letnia Basia, jej ciężarna mama oraz 7-letnia siostra. Niestety 3-latka zmarła. Straszne jest to, że do umierającej dziewczynki nie wysłano karetki. Ojciec sam zawiózł rodzinę do szpitala. Wirtualna Polska dotarła do nowych informacji w tej sprawie.