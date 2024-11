i Autor: Archiwum SE, archiwum prywatne

nowe fakty!

Są wyniki sekcji zwłok 3-letniej Basi z Nowego Tomyśla. Śledczy ujawnili coś strasznego

mrok ago 13:09 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wracamy do tragiczny wydarzeń z Nowego Tomyśla. Nie żyje 3-letnia Basia, która najprawdopodobniej zatruła się trutką na myszy. Do szpitala trafiła ze swoją starszą siostrzyczką i mamą w ciąży. W piątek, 8 listopada odbyła się sekcja zwłok dziewczynki. Prokuratura ujawniła wstępne ustalenia. Co wiadomo w sprawie śmierci Basi?