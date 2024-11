i Autor: Zdjęcie ilustracyjne: Shutterstock (2) Trzyletnie dziecko z objawami zatrucia

przywiozła ją mama

Szok! Dyspozytor odmówił wysłania karetki do 3-latki?! Dziewczynka zmarła w szpitalu

Wracamy do śmierci 3-latki z Wielkopolski. Przypomnijmy - dziewczynka zmarła, ponieważ najprawdopodobniej zatruła się trutką na myszy. Do szpitala trafiła ze swoją starszą siostrzyczką i mamą w ciąży. Dziennikarze Polsatu News dotarli do informacji, że dyspozytor odmówił wysłania karetki do dziewczynki i wówczas do szpitala przywiozła ją mama.