3-letnia dziewczynka wpadła do ogniska! Została poważnie poparzona

3-letnia dziewczynka, która wpadła do ogniska w miejscowości Bibianki pod Ostrowem Wielkopolskim, przejdzie operację przeszczepienia skóry - informuje PAP. Do wypadku doszło w czwartek, 8 czerwca, w Boże Ciało. Poszkodowana miała wpaść do żaru w miejscu ogniska, które powstało dzień wcześniej na terenie jednego z tamtejszych gospodarstw, ale prawdopodobnie nie zostało dogaszone. 3-latka doznała oparzeń trzeciego stopnia 15 procent powierzchni ciała, tj. korpusu i jednej z nóg, i trafiła do Wielkopolskiego Centrum Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim. - Konieczny będzie zabieg operacyjny w celu dokonania przeszczepu - powiedział PAP Dr n. med Witold Miaśkiewicz, dodając, że szczęściem w nieszczęściu jest to, że u poszkodowanej nie stwierdzono pojawienia się stanu zapalnego. Żadne zawiadomienie w tej sprawie nie wpłynęło do policji w Ostrowie Wielkopolskim, ale podkomisarz Małgorzata Michaś, rzeczniczka tamtejszej komendy, powiedziała, że po doniesieniach medialnych mundurowi zajmą się sprawą.

