31-latka motocyklem wjechała w ogrodzenie WORD-u! Wypadek na egzaminie w Lesznie

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w środę, 17 września, na placu manewrowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie. 31-letnia kobieta podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy straciła panowanie nad motocyklem i uderzyła w ogrodzenie. Jak podaje Eska Leszno News, uczestniczka egzaminu trafiła do szpitala.

Do wypadku doszło po godzinie 10:00 przy ul. Opalińskich w Lesznie. Egzamin na prawo jazdy kategorii A przebiegał rutynowo do momentu, gdy zdająca próbowała wykonać manewr tzw. „ósemki”. W pewnym momencie straciła panowanie nad motocyklem i z impetem uderzyła w ogrodzenie ośrodka.

Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie służby – policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe.

Na miejsce został wysłany jeden zastęp z JRG Leszno. Na miejscu zastaliśmy kobietę w wieku 31 lat, siedzącą na ławce, uskarżającą się na ból nogi. Strażacy udzielili tej kobiecie kwalifikowanej pierwszej pomocy i oczekiwali na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego. Po przyjeździe tego zespołu pani została przebadana przez ratowników medycznych i zabrana do szpitala – powiedział Dominik Wels z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie w rozmowie z Eska Leszno News.

Na skutek uderzenia uszkodzeniu uległ bak motocykla oraz fragment ogrodzenia należącego do WORD-u. Policja prowadzi czynności wyjaśniające w tej sprawie.

Na szczęście życiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo. Egzamin został przerwany, a zajęcia na placu manewrowym czasowo wstrzymano.

