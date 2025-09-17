31-latka motocyklem wjechała w ogrodzenie WORD-u! Wypadek na egzaminie w Lesznie

W Lesznie, na ul. Opalińskich, podczas egzaminu na prawo jazdy kategorii A, po godzinie 10:00, 31-letnia kursantka straciła panowanie nad motocyklem podczas wykonywania "ósemki" i uderzyła w ogrodzenie WORD-u.

Na miejsce wezwano służby, strażacy udzielili kobiecie pierwszej pomocy z powodu bólu nogi, a następnie została zabrana do szpitala.

Egzamin został przerwany, a policja prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie uszkodzenia motocykla i ogrodzenia.

Do wypadku doszło po godzinie 10:00 przy ul. Opalińskich w Lesznie. Egzamin na prawo jazdy kategorii A przebiegał rutynowo do momentu, gdy zdająca próbowała wykonać manewr tzw. „ósemki”. W pewnym momencie straciła panowanie nad motocyklem i z impetem uderzyła w ogrodzenie ośrodka.

Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie służby – policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe.

– Na miejsce został wysłany jeden zastęp z JRG Leszno. Na miejscu zastaliśmy kobietę w wieku 31 lat, siedzącą na ławce, uskarżającą się na ból nogi. Strażacy udzielili tej kobiecie kwalifikowanej pierwszej pomocy i oczekiwali na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego. Po przyjeździe tego zespołu pani została przebadana przez ratowników medycznych i zabrana do szpitala – powiedział Dominik Wels z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie w rozmowie z Eska Leszno News.

Na skutek uderzenia uszkodzeniu uległ bak motocykla oraz fragment ogrodzenia należącego do WORD-u. Policja prowadzi czynności wyjaśniające w tej sprawie.

Na szczęście życiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo. Egzamin został przerwany, a zajęcia na placu manewrowym czasowo wstrzymano.

Wypadek w Sierczy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.