37-latka utopiła się w przydomowym basenie! Tragedia pod Kościanem

Tragedia pod Kościan. Kobieta utonęła w basenie obok domu

Jak informuje portal elka.pl, do zdarzenia doszło w czwartek, 31 lipca. - Około godziny 19.20 dostaliśmy zgłoszenie, że na terenie prywatnej posesji w Cichowie, na otwartym basenie, znaleziono kobietę unoszącą się na powierzchni wody - mówi dziennikarzom Paulina Piechowiak z kościańskiej policji u dodaje, że kobieta była reanimowana, jednak nie udało się przywrócić funkcji życiowych.

Zobacz: Środa Wielkopolska. Tylko cud uratował wnuczki zamordowanej dentystki. Nowe fakty w sprawie zabójstwa w wilii

Służby ustaliły, że zmarła, to 37-letnia mieszkanka Kościana. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób doszło do utonięcia. Śledztwo w tej sprawie prowadzi kościańska policja pod nadzorem prokuratora celem ustalenia dokładnych przyczyn śmierci i okoliczności zdarzenia. Według ustaleń elki, śledztwo prowadzone jest pod kątem tego, czy do śmierci doszło przy udziale osób trzecich.

Niezwykła historia miłości Woźniaków-Staraków. Połączył ich przypadek, rozdzieliła tragedia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.