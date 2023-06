39-latek z Wielkopolski pojechał za chlebem, a zginął od kuli szefa! Koszmar we Francji

Każdy uczeń dostanie świadectwo z paskiem! To zapowiedź rewolucji w szkołach?

Drugi z 14-latków potrąconych w karambolu nie żyje. Vitalii marzył, by napisać piosenkę

To hit!

Francja. Nie żyje 39-letni Polak. Zginął z rąk własnego szefa

Do tragedii doszło w miejscowości Tain-l’Hermitage we Francji. 39-latek spod Leszna wyjechał tam za chlebem i znalazł pracę w warsztacie samochodowym jako lakiernik. Tego feralnego dnia poszedł do swojego 26-letniego szefa upomnieć się o wypłatę zaległej pensji.

Zobacz: Dwoje z czworga małych dzieci w stanie krytycznym! To ofiary ataku nożownika

Według portalu France Bleu Drôme-Ardèche, to właśnie tam 39-latek został postrzelony ze strzelby przez swojego pracodawcę. Po kilku godzinach Polak zmarł w szpitalu. Zatrzymany mężczyzna jest znany organom ścigania.

Jest już za kratkami i usłyszał już zarzut zabójstwa.

Sonda Czy ostatnio straciłeś kogoś bliskiego? Tak Nie