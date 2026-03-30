67-latek zastrzelił kota z wiatrówki. Tłumaczył, że „chciał go tylko nastraszyć”

Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Krobi w czwartek późnym popołudniem (26 marca) otrzymali zgłoszenie o znalezieniu martwego kota. Właścicielka zwierzęcia poinformowała, że jej pupil został odnaleziony bez oznak życia.

Kobieta przewiozła kota do lekarza weterynarii, który potwierdził jego zgon. Badanie RTG wykazało obecność śrutu w ciele zwierzęcia, który – jak ustalono – był bezpośrednią przyczyną śmierci.

Policjanci przesłuchali pokrzywdzoną oraz świadków zdarzenia. W toku prowadzonych czynności ustalili sprawcę. Okazał się nim 67-letni mieszkaniec gminy Pępowo.

Mężczyzna przyznał się do winy. Jak powiedział śledczym: „był zdenerwowany tym, że koty wyrządzają szkody na terenie ogródków działkowych i chciał jedynie nastraszyć zwierzę, nie mając zamiaru wyrządzić mu krzywdy”.

Funkcjonariusze zabezpieczyli od niego wiatrówkę oraz śrut. 67-latek odpowie teraz przed sądem za zabicie zwierzęcia. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.