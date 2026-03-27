Kłótnia zamieniła się w horror. 55-latka nie żyje, jej znajomy chciał targnąć się na życie

Nikt nie chciał otworzyć drzwi

Gdy po godzinie 18.00 rodzina nie mogła dostać się do mieszkania 55-latki, poproszono sąsiadkę o pożyczenie zapasowego klucza. W środku zastano przerażający widok.Kobieta leżała w kałuży krwi. Na pomoc było już niestety dla niej za późno. Obok niej znajdował się - ranny - 57-letni znajomy ofiary.

Tragiczny finał awantury

Jak informują śledczy pomiędzy pokrzywdzoną 55-latką a mężczyzną doszło do awantury. Niestety, mężczyzna chwycił za nóż. Potem najprawdopodobniej próbował odebrać sobie życie. Jest już zatrzymany.

- Wstępne ustalenia jak i przyczyny zgonu będą podlegały weryfikacji ze względu na to, że zlecona została w tej sprawie sekcja zwłok. Wobec 57-letniego kaliszanina dalsze czynności możliwe będą dopiero po udzieleniu mu pomocy medycznej w szpitalu - mówi Maciej Meler z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123 - czynny całodobowo 7 dni w tygodniu, 116sos.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

