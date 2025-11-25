7-letnia Amelka zginęła w rosyjskim ataku na Ukrainie! Poznańska prokuratura bada okoliczności ataku

Do tragedii doszło 19 listopada w Tarnopolu na zachodzie Ukrainy. Rosja tego dnia przypuściła zmasowany, brutalny atak na cywilną ludność. Bezbronni ludzie musieli uciekać przed 470 dronami i 50 rakietami. Nie wszystkim się udało. W dom, w którym mieszkała Amelia, uderzył rosyjski dron.

Ojciec dziewczynki jest Polakiem, a ona sama urodziła się w Rzeszowie, ale później przeprowadziła się z mamą do Tarnopola. Tam dopadła ją śmierć.

7-latka była uczennicą drugiej klasy tarnopolskiej szkoły nr 27. Przedstawiciele szkoły napisali w mediach społecznościowych, że dziewczynka i jej mama Oksana spłonęły żywcem w wyniku rakietowego ataku wroga. Dziecko zaledwie dwa dni przed tragedią świętowało swoje urodziny.

Jak poinformowała ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych liczba osób zabitych w ataku na Tarnopol to 32 ofiary, w tym sześcioro dzieci. Ranne zostały w sumie 94 osoby. Tymczasem, śledztwo w sprawie śmieci 7-letniej Amelii w Tarnopolu na zachodzie Ukrainy będzie się toczyć w Poznaniu.

Postępowanie wszczął prokurator z Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

- Śledztwo to dotyczy naruszenia prawa międzynarodowego na terytorium Ukrainy, na którym toczą się działania zbrojne i zabójstwa 19 listopada tego roku w Tarnopolu małoletniej obywatelki RP - mówi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.