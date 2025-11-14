79-letnia Eugenia zniknęła w nocy ze szpitala! Jest pilny apel policji

Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Jeżyce prowadzą poszukiwania 79-letniej Eugenii Sieleckiej. Kobieta ostatni raz była widziana 14 listopada, około północy, kiedy oddaliła się ze Szpitala przy ul. Lutyckiej. Od tego momentu nie nawiązała kontaktu z rodziną ani nie wróciła do miejsca zamieszkania.

W chwili zaginięcia zaginiona miała na sobie długi granatowy płaszcz, szary sweter, spodnie oraz spódnicę założoną na wierzch.

Jej rysopis: niski wzrost, szczupła sylwetka, siwe włosy.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą wiedzieć, gdzie przebywa seniorka. – Wszystkie osoby, które mają wiedzę, gdzie może przebywać zaginiona, prosimy o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji Poznań Jeżyce pod nr tel. 47 77 122 11/12 – przekazują funkcjonariusze.

Każda informacja może pomóc w odnalezieniu 79-latki. Jeśli widziałeś tę kobietę – reaguj. Jej bliscy czekają na jakikolwiek znak.

Przypominamy, że w Poznaniu trwają także poszukiwania 14-letniego Ksawerego Mruka. Nastolatek wyszedł z domu 11 listopada około godziny 8:00 i od tamtej pory nie ma z nim żadnego kontaktu. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu i udostępnia rysopis chłopca.

Ksawery ma około 177 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma ciemne blond włosy i niebieskie oczy. Nie ma zarostu. W chwili zaginięcia ubrany był w czarny dres z białymi napisami – taki jak widać na zdjęciu udostępnionym przez funkcjonariuszy – oraz zielone buty sportowe firmy Nike.

Szczegóły na temat jego zniknięcia podajmy TUTAJ.