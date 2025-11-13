Cały Poznań szuka Ksawerego! 14-latek przepadł jak kamień w wodę

Niepokój, strach i nadzieja – te emocje towarzyszą rodzinie zaginionego Ksawerego Mruka z Poznania. 14-latek wyszedł z domu 11 listopada około godziny 8:00 i od tamtej pory nie ma z nim żadnego kontaktu. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu i udostępnia rysopis chłopca.

Jak informuje Policja w Poznaniu, Ksawery ma około 177 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma ciemne blond włosy i niebieskie oczy. Nie ma zarostu. W chwili zaginięcia ubrany był w czarny dres z białymi napisami – taki jak widać na zdjęciu udostępnionym przez funkcjonariuszy – oraz zielone buty sportowe firmy Nike.

Śledczy wyjaśniają, że na razie nie ustalono, dokąd mógł się udać nastolatek, ani z kim się spotkać. Z naszych ustaleń wynika, że to kolejne zniknięcie Ksawerego.

Policjanci z Komisariatu Poznań–Wilda nie wykluczają żadnego scenariusza. Sprawdzane są wszystkie możliwe tropy, w tym monitoringi z okolic, gdzie chłopiec był ostatnio widziany. Służby działają intensywnie, ale każda, nawet najdrobniejsza informacja od osób postronnych może mieć ogromne znaczenie.

– Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z dyżurnym Komisariatu Poznań-Wilda pod numerem telefonu 47 77 125 11/12 – apelują funkcjonariusze.

Zaginięcie Ksawerego odbiło się szerokim echem wśród mieszkańców Poznania. W mediach społecznościowych rozprzestrzeniają się udostępnienia komunikatu Policji, a internauci apelują, by uważnie rozglądać się w miejscach publicznych – szczególnie w centrach handlowych, parkach czy na dworcach.