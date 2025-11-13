Tragiczny wypadek na polu! Rolnik zginął pod przewróconym ciągnikiem

Tragiczny wypadek w Brzekińcu: przewrócony ciągnik rolniczy kosztował życie jednej osoby.

Na miejscu działały służby ratunkowe, policja i prokurator badają okoliczności zdarzenia.

To kolejny wypadek w rolnictwie – jak uniknąć podobnych tragedii w przyszłości?

Jak udało się nam ustalić, do zdarzenia doszło w środę, 12 listopada przed godziną 14. To wtedy służby ratunkowe zostały wezwane do wypadku, do którego doszło na jednym z pól w Brzekińcu. Po przyjeździe strażacy zastali w rowie przewrócony ciągnik rolniczy. Niestety w wyniku zdarzenia jedna osoba zginęła na miejscu.

– Działania ratownicze prowadziły trzy zastępy JRG PSP Chodzież oraz zastęp OSP KSRG Budzyń. Na miejscu obecny był również ZRM oraz patrol policji – poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Okoliczności tragedii bada policja pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze ustalają, jak doszło do przewrócenia się pojazdu i czy w chwili wypadku maszyna była prawidłowo zabezpieczona.

To kolejne w ostatnim czasie tragiczne zdarzenie związane z pracami w gospodarstwie. Policja przypomina, że praca w rolnictwie wymaga nie tylko doświadczenia, ale też rozwagi i ostrożności.

Funkcjonariusze apelują do rolników i osób wykonujących prace polowe o zachowanie szczególnej ostrożności: – Pamiętajmy, że chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Zawsze należy zadbać o stabilne podłoże, prawidłowe zabezpieczenie maszyn i unikać pracy w pojedynkę, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach – przypominają mundurowi.

Śledztwo ma ustalić dokładne przyczyny i przebieg wypadku w Brzekińcu.