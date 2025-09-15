Abp Wojciech Polak do wiernych po ataku w kościele: „Przebaczcie i módlcie się za sprawcę”

Szok w Mieścisku w powiecie wągrowieckim. W trakcie piątkowej mszy 47-letni mężczyzna wtargnął do kościoła, atakując proboszcza i dewastując ołtarz. W sprawie interweniowała policja, a abp Wojciech Polak zaapelował do wiernych o modlitwę i przebaczenie.

  • 12 września około godziny 18:00 w kościele w Mieścisku 47-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, wtargnął do świątyni, gdzie wulgarnie zachowywał się wobec proboszcza, niszczył wyposażenie i groził duchownemu.
  • Mężczyzna zdemolował kościół, m.in. łamiąc krzyż i rzucając mikrofonem, powodując straty oszacowane na 10 tys. zł; interwencja parafian i policji doprowadziła do jego zatrzymania.
  • Arcybiskup Wojciech Polak zaapelował o modlitwę ekspiacyjną i przebaczenie dla sprawcy, a sąd w Wągrowcu zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 47-latka.

Przypomnijmy - do dramatycznego zdarzenia doszło 12 września około godziny 18 w parafialnym kościele w Mieścisku. Półnagi od pasa w górę 47-letni mieszkaniec miejscowości wszedł do świątyni, wulgarnie zachowując się wobec proboszcza. „Kościół zniszczył mi życie” – krzyczał, wymuszając od duchownego opuszczenie świątyni. W pewnym momencie wyrwał mikrofon i cisnął nim w stronę ławek, a następnie przewrócił elementy dekoracji i połamał krzyż.

Parafianie przez dłuższy czas obserwowali incydent w milczeniu, dopiero gdy napastnik zaczął niszczyć ołtarz, kilku z nich ruszyło z pomocą proboszczowi. Na miejsce przybyła policja, która ustaliła, że mężczyzna miał w organizmie ponad 1 promil alkoholu. Zabezpieczono nagrania monitoringu oraz transmisji internetowej. Proboszcz oszacował straty na około 10 tysięcy złotych.

W poniedziałek, 15 września policja poinformowała, że sprawca naruszył nietykalność cielesną kapłana, groził mu i zmuszał do opuszczenia kościoła. Czyn może zostać zakwalifikowany jako występek o charakterze chuligańskim, zagrożony karą do pięciu lat więzienia.

W sprawie głos zabrał abp Wojciech Polak. W liście do wiernych apeluje: „Drodzy Siostry i Bracia, myślę, że podobnie jak mnie, tak i Was zabolało to, co w miniony piątek wydarzyło się w Waszym parafialnym kościele. Przerwana liturgia, połamany krzyż, zbezczeszczony ołtarz, to rzeczywistości, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Dlatego proszę Was o to, byście w tę niedzielę, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, odprawili w Waszej świątyni nabożeństwo ekspiacyjne”.

Prymas Polski zaapelował także o modlitwę za sprawcę: „Proszę Was także o modlitwę za naszego brata, który — nie wiemy, na ile świadomie — dopuścił się tego czynu. W tych dniach odbywa się XII Zjazd Gnieźnieński, podczas którego staramy się wzbudzić w sobie odwagę pokoju. I o taką właśnie odwagę proszę i Was. Przebaczcie mu ten czyn i wspierajcie go w odkrywaniu drogi wiary”.

47-latek został zatrzymany, a następnego dnia doprowadzony do Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt.

