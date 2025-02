Alarm w Poznaniu! Niespodziewana ucieczka z zoo

Spektakularne włamanie do jubilera w Poznaniu! Złodzieje staranowali drzwi autem i ukradli kosztowności

O kocie, który chodzi do szkoły. Wszyscy uwielbiają Łatka

Panda uciekła z poznańskiego zoo

Nieobecność pandy rudej zauważyli pracownicy zoo w poniedziałek. - Jedna z naszych pandek rudych opuściła swój wybieg. Najprawdopodobniej w wyniku uszkodzenia zabezpieczeń przez osoby trzecie. Obecnie prowadzimy intensywne poszukiwania - mówią pracownicy ogrodu.

Panda ruda jest znacznie mniejsza niż wielka panda, ale podobna jest bardziej do szopa - ma gruby, pasiasty ogon i spiczaste uszy. W zasadzie nie wydaje dźwięków. Jeden z jej najbardziej popularnych odgłosów to parskanie w odpowiedzi na zaskoczenie lub zagrożenie To głównie roślinożerca. Lubi bambusem, korzenie roślin, orzechy. Nie pogardzi owadami i małymi gryzoniami. Mieszka głównie na drzewie, ale może też spacerować po ziemi.

Numer telefonu do zoo w Poznaniu: 61 646 33 44. Można się też kontaktować przez media społecznościowe

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].