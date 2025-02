O kocie, który chodzi do szkoły. Wszyscy uwielbiają Łatka

Spis treści

Łatek chodzi do szkoły w Środzie Wielkopolskiej

Łatek to kot, który ma dom w pobliżu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Hipolit” w Środzie Wielkopolskiej i który codziennie - z własnej woli - wybiera… edukację!

W szkole kociak zaczął pojawiać się w marcu 2021 roku. Szybko wyszło na jaw, że kiedyś był bezdomnym stworzeniem, które zostało adoptowane ze schroniska, a nowy dom znalazł właśnie niedaleko szkoły. A że jest niezwykle ciekawskim kotem, to zaczął bywać gościem w gościnnych progach edukacyjnej placówki. - Przychodzi do nas co rano i bardzo często pierwsze swoje kroki kieruje do sekretariatu - mówi Beata Kuropka. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

"Wszyscy go uwielbiają"

Łatek lubi również wskakiwać przez okno do sali geograficznej i nie gardzi też lekcjami informatyki. Skacze po ławkach, śpi na dyrektorskich kolanach, przynosi do szkoły pochwalić się upolowanymi myszami i ptakami - mówi Beata Kuropka, która niezwykłemu kotu założyła nawet konto w mediach społecznościowych. Łatka w szkole uwielbiają wszyscy, zarówno nauczyciele, dyrekcja jak i uczennice oraz uczniowie.

- Pewnego razu zaginął, ale na szczęście po tygodniu został odnaleziony, bo wszyscy za nim tęskniliśmy - dodaje na koniec Kuropka.

Czy kot przygotowuje się do jakiegoś egzaminu? Ten z kociej mądrości zdał już celująco! Ma też konto w serwisie Instagram.

