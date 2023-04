Alexandria - opinie po Kuchennych rewolucjach. Niespotykane! Magda Gessler nie tknęła menu

i Autor: Akpa Magda Gessler

Kuchenne rewolucje

Alexandria - sprawdziliśmy opinie po "Kuchennych rewolucjach". Magda Gessler nie tknęła menu. Niespotykane!

Alexandria... podróż od serca do serca - to nowa nazwa restauracji w Grodzisku Wielkopolskim, która przeszła "Kuchenne rewolucje" pod okiem Magdy Gessler zaledwie kilka miesięcy temu. Sprawdziliśmy, co zmieniło się w lokalu od czasu wizyty znanej restauratorki oraz jakie są opinie o restauracji Alexandria po Kuchennych rewolucjach. Zobaczcie!