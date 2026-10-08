Wyszedł z domu w Niemczech i miał wrócić do Polski. Ariel zaginął. Dramatyczny apel ojca

Mężczyzna opuścił swoje miejsce zamieszkania przy Kohlenstrasse 9 w niemieckim Salzgitter-Lebenstedt w nocy z 30 września na 1 października 2026 roku. Od tamtej pory bliscy nie mają pojęcia, co się z nim dzieje.

Z relacji rodziny wynika, że 44-latek był z nimi w stałym kontakcie. Obecnie jego telefon nie odpowiada. Prawdopodobnie Ariel chciał na własną rękę wrócić do Polski, do rodzinnego Kościana, ale nie dotarł na miejsce ani nie dał żadnego znaku życia.

Zrozpaczony ojciec zaapelował w internecie o wsparcie. W swoim emocjonalnym wpisie prosi każdego o przekazywanie jakichkolwiek wskazówek, które pozwolą odnaleźć zaginionego syna.

Rysopis zaginionego Ariela Loksztajna

Mężczyzna mierzy około 165 cm, jest średniej budowy ciała i nosi zarost. Jego cechą charakterystyczną jest widoczny tatuaż na lewym przedramieniu.

Najbliżsi oraz funkcjonariusze policji apelują o wsparcie. Każdy sygnał dotyczący losów Ariela Loksztajna może być niezwykle istotny.

Wszyscy, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje o 44-latku, proszeni są o natychmiastowy kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kościanie, dzwoniąc pod numer 47 772 62 00.