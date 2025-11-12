Policjantka ranna, napastnik nie żyje! Przeszłość 39-latka szokuje. W tle inny atak

2025-11-12 11:52

Policjant zastrzelił mężczyznę, który z nożem rzucił się na funkcjonariuszkę. Do ataku doszło w podpoznawńskich Pobiedziskach. Wiadomo, że mężczyzna atakował już wcześniej. Szczegóły w artykule.

  • W podpoznańskich Pobiedziskach doszło do dramatycznego ataku na policjantkę, w wyniku którego padły strzały.
  • Agresywny 39-latek, znany służbom, rzucił się z nożem na funkcjonariuszkę, raniąc ją w głowę i próbując ugodzić w serce.
  • Życie policjantki uratowała kamizelka kuloodporna; jej partner z patrolu oddał śmiertelny strzał.
  • Sprawdź, jakie były motywy napastnika i czy policjanci działali zgodnie z procedurami.

Do tragicznych wydarzeń doszło 9 listopada. Policjanci z podpoznańskich Pobiedzisk w niedzielę po południu (9 listopada) interweniowali w domu jednorodzinnym. 39-latek przyjechał do swojej córki i byłej partnerki. Niestety, zaczął się awanturować. Gdy przyjechał patrol, mężczyzna wpadł w szał. Chwycił nóż i rzucił się na policjantkę. Najpierw ranił ją w głowę. Potem, z całej siły chciał wbić nóż w serce policjantki. Kobieta miała na sobie jednak kamizelkę kuloodporną, która uratowała jej życie. 

- Ten cios był tak silny, że nóż się złamał. Sytuacja była bardzo dynamiczna i policjant towarzyszący policjantce użył broni. 39-latek w wyniku postrzału zginął na miejscu – powiedział w poniedziałek (11 listopada) mediom rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.

Wiadomo, że na ten moment nie ma żadnych uwag i zastrzeżeń do postępowania policjantów. Po zdarzeniu ranna policjantka została przewieziona do szpitala. Na szczęście jej życiu nic nie zagraża. Kobieta - po zabezpieczeniu rany - wyszła do domu.

39-latek był znany policjantom; w przeszłości był notowany w rejestrach karnych m.in. za złamanie sądowego zakazu oraz… za zaatakowanie ratowników medycznych. Jeszcze nie wiadomo, czy 39-latek w momencie zdarzenia był pod wpływem alkoholu lub innych substancji. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok. Odbędzie się ona w środę (12 listopada) jeszcze przed południem. Do sprawy wrócimy.

