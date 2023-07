Atak nożownika na grupę nastolatków w Nowym Tomyślu! 17-latek trafił do szpitala

Nożownik w Nowym Tomyślu zaatakował grupę nastolatków przy ul. Broniewskiego we wtorek, 11 lipca. To mężczyzna w średnim wieku, który niespodziewanie podszedł do grupy nastolatków siedzących na ławce i zadał cios jednemu z chłopców. Po wszystkim uciekł. Nastolatek trafił do szpitala.

- Cios był w okolice klatki piersiowej - mówi "Super Expressowi" Mariusz Majewski oficer prasowy nowotomyskiej policji. Na szczęście życie chłopaka nie jest zagrożone. Teraz policja szuka sprawcy. - Sprawą zajmują się policjanci z wydziału kryminalnego - mówi Majewski.

