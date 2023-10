Dramat na poznańskim Łazarzu. Mężczyzna dźgnął nożem 5-latka

Przypomnijmy - do ataku doszło około godziny 10.00 w rejonie skrzyżowania ulic Łukaszewicza i Karwowskiego na poznańskim Łazarzu. Jak przekazuje nasza dziennikarka, grupa przedszkolaków wyszła z placówki na wycieczkę do pobliskiej poczty. Chcieli wysłać pocztówki... W trakcie przechodzenia ulicą Karwowskiego do dzieci podszedł mężczyzna mieszkający niedaleko, który dźgnął nożem 5-letniego chłopca. Niestety, jak przekazał prof. Przemysław Mańkowski, chłopiec zmarł w szpitalu.

- Sprawca został zatrzymany. To mężczyzna w podeszłym wieku. Zatrzymała go policjantka w czasie wolnym od służby - powiedział portalowi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Według naszych ustaleń, mężczyzna miał przed samym atakiem krzyczeć: "Ave Putin". Dodatkowo ustalono, że miał przy sobie jeszcze jeden nóż... Na razie nie są znane dokładne motywy jego działania

Więcej informacji wkrótce!