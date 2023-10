Dramat na poznańskim Łazarzu. Mężczyzna dźgnął nożem 5-latka

Koszmar w biały dzień! Do zdarzenia doszło w środę, 18 października około godziny 10.00 w rejonie skrzyżowania ulic Łukaszewicza i Karwowskiego na poznańskim Łazarzu. Jak przekazuje epoznan.pl, grupa przedszkolaków wyszła z placówki na wycieczkę. W trakcie przechodzenia ulicą Karwowskiego do dzieci podszedł mężczyzna, który dźgnął nożem 5-letniego chłopca. Z informacji, do których dotarli dziennikarze wynika, że u rannego dziecka doszło do zatrzymania krążenia. Lekarze wciąż walczą o życie malucha.

- Sprawca został zatrzymany. To mężczyzna w podeszłym wieku - powiedział portalowi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.

Więcej informacji wkrótce!