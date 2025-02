Ks. Marian leżał bez życia w kościele. Miał do wiernych jedną prośbę. "Musieliśmy to uszanować"

Auto wbiło się pod naczepę ciężarówki! Potworny wypadek na autostradzie A2 w Wielkopolsce

Jak podaje RMF, poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że do wypadku doszło w sobotni poranek (8 lutego) na 271. kilometrze autostrady A2, w kierunku Warszawy, niedaleko Konina. Zderzyły się tam samochód osobowy i ciężarówka.

- O godzinie 4.39 SKKM Konin zadysponowało naszą jednostkę do wypadku na autostrady A2. W zdarzeniu brało udział auto osobowe oraz ciągnik siodłowy z naczepą. Jedna osoba poszkodowana została zabrana przez ZRM do szpitala - przekazują strażacy ochotnicy z OSP w Paprotni.

Jak się okazało na miejscu, kierowca skody był zakleszczony we wraku pojazdu. Uwolniono go dopiero przy użyciu specjalistycznych narzędzi hydraulicznych. Po wydobyciu poszkodowanego, został on natychmiast przekazany zespołowi pogotowia ratunkowego. Patrząc na zdjęcia z miejsca zdarzenia, to cud, że żyje!

Autostrada A2 w kierunku Warszawy była zablokowana przez około cztery godziny, co spowodowało znaczne utrudnienia w ruchu. Okoliczności wypadku bada policja.

Okoliczności wypadku bada policja.