Wypadek na drodze krajowej nr 10 pod Piłą z udziałem: autobusu z dziećmi, cysterny przewożącej gazem ziemny i samochodu osobowego.

Na szczęście nikt nie został ranny, a na miejscu wciąż pracują służby.

Co doprowadziło do tego groźnego zdarzenia z udziałem 41 dzieci?

Wypadek na DK 10 pod Piłą. Zderzenie autobusu z dziećmi z cysterną

Nikt nie został ranny ani hospitalizowany - to wstępne informacje policji o wypadku na drodze krajowej nr 10 pod Piłą, gdzie zderzyły się: autobus z dziećmi i ich opiekunami, cysterna przewożąca gaz ziemny i samochód osobowy. Do zdarzenia doszło między Starą Łubianką a Piłą w czwartek, 23 października, przed godz. 10.

- Na miejscu w dalszym ciągu pracują służby, utrudnienia mogą potrwać do kilku godzin. O zakończeniu utrudnień poinformujemy w tym samym poście - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Pile.

Autobusem podróżowało łącznie 41 uczniów i ich kilkoro opiekunów, natomiast nie wiadomo jeszcze, ile osób znajdowało się w pozostałych pojazdach. Przyczyny zdarzenia, choćby wstępne, nie są jeszcze znane.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

Wypadek autobusu w Krakowie. Wiele osób rannych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.