Awaryjne lądowanie samolotu pod Poznaniem. Na pokładzie dwie osoby

Jacek Chlewicki
Dominik Rutkowski
2026-04-19 13:17

W sobotę (18 kwietnia) na terenie wielkopolskiej gminy Dopiewo doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu. Mały samolot pasażerski musiał awaryjnie lądować w miejscowości Zborowo. Po zetknięciu z nierównym podłożem maszyna uległa przewróceniu.

Awaria w powietrzu i dramatyczne lądowanie. Dwie osoby na pokładzie
Dramatyczne lądowanie samolotu w Zborowie

• zdarzenie miało miejsce na terenie Zborowa w gminie Dopiewo

• załoga małego samolotu pasażerskiego musiała awaryjnie

• wewnątrz kabiny znajdowały się dwie osoby

Zawiadomienie o tym groźnym incydencie dotarło do służb w sobotę tuż przed godziną 18:00. Z pierwszych przekazanych relacji wynikało jednoznacznie, że niewielki statek pasażerski z dwiema osobami na pokładzie lądował przymusowo z powodu usterki technicznej.

Podczas lądowania maszyna wywróciła się. Mimo dramatycznych okoliczności, uczestnicy tego lotu zdołali opuścić rozbitą maszynę o własnych siłach i ostatecznie nie wymagali interwencji ratowników medycznych.

„- O sytuacji została powiadomiona Państwowa Komisja do Badania Wypadków Lotniczych, która teraz będzie wyjaśniała dokładnie okoliczności tego zdarzenia - powiedział Radiu Eska nadkomisarz Maciej Święcicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.”

WYPADEK LOTNICZY