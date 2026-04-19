Awaryjne lądowanie samolotu pod Poznaniem. Na pokładzie dwie osoby

Dramatyczne lądowanie samolotu w Zborowie

• zdarzenie miało miejsce na terenie Zborowa w gminie Dopiewo

• załoga małego samolotu pasażerskiego musiała awaryjnie

• wewnątrz kabiny znajdowały się dwie osoby

Zawiadomienie o tym groźnym incydencie dotarło do służb w sobotę tuż przed godziną 18:00. Z pierwszych przekazanych relacji wynikało jednoznacznie, że niewielki statek pasażerski z dwiema osobami na pokładzie lądował przymusowo z powodu usterki technicznej.

Podczas lądowania maszyna wywróciła się. Mimo dramatycznych okoliczności, uczestnicy tego lotu zdołali opuścić rozbitą maszynę o własnych siłach i ostatecznie nie wymagali interwencji ratowników medycznych.

„- O sytuacji została powiadomiona Państwowa Komisja do Badania Wypadków Lotniczych, która teraz będzie wyjaśniała dokładnie okoliczności tego zdarzenia - powiedział Radiu Eska nadkomisarz Maciej Święcicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.”