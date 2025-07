Awaryjne lądowanie samolotu z Poznania

Samolot wystartował z portu lotniczego Poznań-Ławica o godzinie 11:20. Niestety w trakcie lotu w kokpicie pojawił się dym, co zmusiło pilotów do wysłania sygnału mayday z prośbą o pomoc. Decyzja o przekierowaniu lotu na lotnisko Amsterdam Schiphol w Holandii była natychmiastowa. Na płycie lotniska czekały już służby ratunkowe: karetki pogotowia, wozy strażackie i śmigłowiec medyczny.

- Sytuacja była bardzo poważna, ale dzięki profesjonalizmowi pilotów udało się bezpiecznie wylądować – relacjonuje jeden z pasażerów.

Lądowanie przebiegło bez zakłóceń, a ponad 200 pasażerów zostało ewakuowanych z samolotu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a piloci zostali przebadani przez lekarzy i nie wymagali pomocy medycznej.

Przyczyny incydentu wciąż nieznane. Pasażerowie czekają na dalszy lot

Do tej pory nie ustalono, co było przyczyną pojawienia się dymu w kokpicie samolotu. Służby lotniskowe prowadzą dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tego incydentu. Rzecznik linii Wizz Air zapewnił, że z Wielkiej Brytanii został wysłany inny samolot, który ma przetransportować pasażerów do Londynu.

- Bezpieczeństwo naszych pasażerów jest dla nas najważniejsze. Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z tą sytuacją – powiedział rzecznik linii Wizz Air w rozmowie z holenderską agencją BNO News.

Pasażerowie, choć zaniepokojeni, wyrażają wdzięczność za sprawną akcję ratunkową i profesjonalizm załogi. Wielu z nich podkreśla, że pomimo stresującej sytuacji, czuli się bezpiecznie dzięki działaniom pilotów i personelu pokładowego.

Incydenty lotnicze – co robić w sytuacji zagrożenia?

Sytuacje takie jak ta przypominają o tym, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lotu oraz świadomość procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych. Warto pamiętać o kilku kluczowych zasadach:

Uważnie słuchaj instrukcji załogi – personel pokładowy jest przeszkolony do reagowania w sytuacjach kryzysowych i udzielania pomocy pasażerom.

Zapoznaj się z kartą bezpieczeństwa – przed startem warto przeczytać kartę bezpieczeństwa, która znajduje się w kieszeni fotela. Zawiera ona informacje o procedurach ewakuacyjnych oraz lokalizacji sprzętu ratunkowego.

Zachowaj spokój – w sytuacjach awaryjnych panika może utrudnić sprawne działanie. Staraj się zachować spokój i postępuj zgodnie z instrukcjami załogi.

Mimo stresujących chwil pasażerowie Wizz Air mogą odetchnąć z ulgą. Dzięki szybkiej reakcji pilotów i służb ratunkowych wszyscy są bezpieczni, a podróż do Londynu zostanie wznowiona.