Beata L. w marcu 2022 roku zamieniła życie swoje i swojej rodziny w piekło. Gdy jej partner Łukasz K. - po kolejnej awanturze - chciał wyprowadzić się z domu, kobieta nie zapanowała nad swoją agresją. Wyciągnęła z szuflady długi, kuchenny nóż i dźgnęła nim Łukasza K. w klatkę piersiową, w okolicę lewego obojczyka.

Cios był tak silny, że mężczyzna zmarł natychmiast. Wszystko niestety wydarzyło się na oczach dzieci kobiety - które miały wówczas 8, 9 i 10 lat. To dwóch chłopców i dziewczynka, która widziała najwięcej. Po dokonaniu zabójstwa Beata L. zmusiła swoje dzieci do tego, by pomogły jej w umyciu, przebraniu i przeniesieniu ciała mężczyzny z kuchni do pokoju. Dopiero po kilku godzinach kobieta postanowiła odegrać przed wszystkimi teatr i zadzwoniła po pomoc, udając, że reanimuje swojego partnera.

Zobacz: Zabiła partnera na oczach swoich dzieci. Beatę L. pogrążyły zeznania córki

Opowiedziała, że mężczyzna zakrwawiony przyszedł do domu i teraz potrzebuje pomocy. Śledczy nie dali się nabrać na tę bajkę. W domu były ślady krwi, wersja Beaty była nielogiczna, a na dodatek 10-letnia córka wszystko opowiedziała psychologom, którzy zajęli się nią po dramacie w domu. To właśnie jej zeznania, że to matka wzięła nóż i zadała cios, były kluczowym dowodem w procesie Beaty L. Ona sama twierdziła, że owszem cios zadała, ale dlatego, że broniła się przed agresywnym konkubentem.

Sąd w to nie uwierzył. Kobieta została skazana na 12 lat więzienia, zarówno w Sądzie Okręgowym, jak i Apelacyjnym. Wyrok jest prawomocny.

