Bijatyka kibiców Lecha Poznań i Rayo Vallecano w Madrycie! Przed meczem polała się krew

Przed meczem Ligi Konferencji Europy w Madrycie doszło do bójki kibiców.

Co najmniej jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala.

Wzmożone środki bezpieczeństwa i setki policjantów będą czuwać nad dzisiejszym meczem.

Dowiedz się więcej o szczegółach incydentu i środkach bezpieczeństwa.

Do bójki doszło w środę, 5 listopada, w przeddzień meczu Lecha Poznań z Rayo Vallecano w Lidze Konferencji Europy. Jak podaje portal futbol.pl, na który powołuje się „Głos Wielkopolski”, do starcia kibiców doszło prawdopodobnie w okolicach stacji metra Buenos Aires, niedaleko stadionu Estadio de Vallecas w Madrycie.

Na miejsce przyjechały służby medyczne, które opatrywały rannego mężczyznę – najprawdopodobniej kibica gospodarzy. Według ustaleń mediów co najmniej jedna osoba została przewieziona do szpitala.

Hiszpanie szykują się na mecz pod specjalnym nadzorem. W gotowości ma być około 400 policjantów

Jak informuje „Głos Wielkopolski”, w dniu meczu okolice stadionu zostaną objęte szczególnymi środkami bezpieczeństwa. W gotowości ma być około 400 policjantów, a hiszpańskie służby zapowiadają wzmożone kontrole w rejonie Estadio de Vallecas i na trasach prowadzących do obiektu.

Mecz Rayo Vallecano – Lech Poznań. Gdzie oglądać? [6.11.2025]

Piłkarze Lecha Poznań zmierzą się z Rayo Vallecano w ramach 3. kolejki Ligi Konferencji Europy w czwartek, 6 listopada. Transmisję meczu będzie można oglądać na Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Premium 1. Więcej informacji na temat spotkania Rayo Vallecano – Lech Poznań także na naszych stronach sportowych supersport.se.pl