Blisko 30 tysięcy kibiców na meczu Lech Poznań - Żalgiris Kowno. Kolejorz zrobił pierwszy krok do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy

Lech Poznań chce powtórzyć sukces sprzed roku!

Lech Poznań rozpoczął zmagania w Lidze Konferencji Europy. Celem Kolejorza jest awans do fazy grupowej, a może i coś więcej. W poprzednim sezonie poznaniacy dotarli aż do ćwierćfinału rozgrywek, gdzie ulegli Fiorentinie. Droga do sukcesu sprzed roku jest daleka. Aby awansować do fazy grupowej trzeba wygrać trzy dwumecze. W czwartek (27 lipca) poznaniacy zrobili pierwszy mały krok.

Lech w pierwszym meczu drugiej rundy pokonał Żalgiris Kowno (3:1). Gole dla poznańskiego zespołu zdobywali Dino Hotić, Antonio Milić i Radosław Murawski.

Tłumy kibiców Lecha na trybunach

Kibice tłumnie wybrali się w czwartkowy wieczór na Enea Stadion. Z oficjalnych danych meczowych wynika, że 26 157 kibiców zasiadło na trybunach, aby wspierać swój zespół. A jak się bawili fani? Zobaczcie w naszej galerii.

Rewanżowy mecz pomiędzy Żalgirisem Kowno, a Lechem Poznań zaplanowano na czwartek (3 sierpnia), godz. 18:00.