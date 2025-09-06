Brutalne zabójstwo kobiety w hotelu pracowniczym! Sąd nie miał litości dla 46-letniej Moniki

W maju 2024 roku w hotelu pracowniczym w Poznaniu znaleziono ciało 64-letniej kobiety z licznymi ranami kłutymi.

W związku ze sprawą zatrzymano 46-letnią Monikę Sz., która początkowo twierdziła, że kobietę zagryzły psy, jednak ekspertyzy to wykluczyły.

Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał Monikę Sz. na 18 lat pozbawienia wolności za zabójstwo, wyrok nie jest prawomocny.

Przypomnijmy - pod koniec maja 2024 roku w jednym z pokoi hotelu pracowniczego przy ul. Torowej w Poznaniu odnaleziono ciało 64-letniej kobiety. Denatka miała na ciele liczne rany kłute i cięte, co już na początku śledztwa pozwoliło śledczym stwierdzić, że doszło do zabójstwa.

W związku ze sprawą zatrzymano 46-letnią Monikę Sz., która przebywała na tej samej imprezie co ofiara. Kobieta od początku konsekwentnie zaprzeczała, aby miała jakikolwiek związek z tragedią. Jej linia obrony brzmiała zaskakująco – utrzymywała, że 64-latkę miały zagryźć psy.

Ekspertyzy biegłych szybko jednak rozwiały wszelkie wątpliwości. Specjaliści jednoznacznie wskazali, że śmierć 64-latki nastąpiła w wyniku obrażeń zadanych ostrym narzędziem, a nie w wyniku pogryzienia przez zwierzęta. Tym samym wersja przedstawiana przez oskarżoną została odrzucona.

Śledztwo potwierdziło, że kobiety znały się i tego samego wieczoru uczestniczyły w spotkaniu towarzyskim. To właśnie po tej imprezie miało dojść do brutalnego ataku. Motyw zbrodni nie został do końca wyjaśniony, jednak zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na skierowanie aktu oskarżenia przeciwko Monice Sz.

Jak informuje Radio Poznań, w piątek, 5 września Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłosił wyrok. 46-latka została uznana winną zabójstwa i skazana na 18 lat pozbawienia wolności.

Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza, że obrona może złożyć apelację. Na razie nie wiadomo, czy Monika Sz. zdecyduje się na dalszą walkę o uniewinnienie, czy też przyjmie decyzję sądu.

Na sali rozpraw podkreślano, że zabójstwo, do którego doszło w maju 2024 roku, było wyjątkowo brutalne. Sąd nie miał wątpliwości, że zgromadzone dowody wskazują jednoznacznie na sprawstwo Moniki Sz.