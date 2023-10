Ksiądz Woźnicki brutalnie atakuje Jerzego Owsiaka

Trudno zliczyć osoby, które były już celem ataku księdza Michała Woźnickiego z Poznania. Kontrowersyjny duchowny został już wydalony z zakonu salezjanów, ma zakaz sprawowania mszy świętej i nauczania, a Watykan oskarżył go o herezję i schizmę. Mężczyzna nic sobie z tego nie robi, a do sieci trafiają kolejne jego kazania, w których zazwyczaj ostro atakuje ludzi z pierwszych stron gazet. Ostatnio „dostało” się m.in. Robertowi i Annie Lewandowskim czy sprinterce Ewie Swobodzie.

Michał Woźnicki nie zatrzymuje się w swoich atakach. W najnowszym kazaniu, które trafiło na kanał YouTube, wziął na tapet Jerzego Owsiaka, szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rozpoczął od banerów wykupionych przez fundacje, na których czytamy „Polacy! Pokonajmy to zło. Wygramy z sepsą”, choć sepsa jest już napisana znacznie mniejszą czcionką. - Plakaty przez Polskę idą - pokonamy to zło. Orkiestra świątecznej pomocy na dole, są serca. Prawdopodobnie antypisowski plakat. O co chodzi tak naprawdę? Pokonamy zło. To jakie zło? Pokonamy grzech – mówi na nagraniu Woźnicki.

To był jednak dopiero początek. - Za tym orkiestra świątecznej pomocy i Owsiak zwodziciel nie staje. Bo sam jest grzesznik, zdegenerowany cymbał… - wypalił ksiądz.

- Udaje młodzika, (...) za chwilę umrze… W żółtych okularach go pochowają czy czy jakich, skremują, skompostują, będzie księdza o spowiedź wołał normalnie czy będzie się jąkał medialnie. A do Boga jak będzie mówić? Chodzi właśnie o to, muszę uznać grzech, każdy, nie ten, który ja uznaję, tylko ten, który w oczach bożych jest błędem, jest złem – dodał kapłan.

