Kultowy Burger Drwala powraca do McDonald's, a jego premiera odbędzie się wcześniej niż zazwyczaj.

Kanapka będzie dostępna od 13 listopada, ale początkowo tylko w wybranych lokalizacjach.

Sprawdź, gdzie i kiedy będziesz mógł spróbować Drwala w tym roku i jakie warianty mogą się pojawić!

Kiedy wchodzi Drwal do maka? Wielki powrót już za chwilę

Kiedy będzie Burger Drwala? Kiedy wchodzi drwal w maku? Te pytania w ostatnich tygodniach zalewają internet, więc restauracja Mcdonald's postanowiła w tym roku szybciej niż zazwyczaj zaskoczyć swoich klientów datą premiery. Burger Drwala w 2025 roku pojawi się 13 listopada. Okazuje się jednak, że kanapka będzie wówczas dostępna w wybranych restuaracjach - gdzie?

Burger Drwala w Mcdonald's. Zjecie go tylko tutaj

Zwykle Burger Drwala pojawiał się menu restauracji pod koniec listopada, lecz w tym roku premiera zapowiedziana jest na 13 listopada, więc stosunkowo szybko. Kanapkę jako pierwsi będą mogli zjeść mieszkańcy Poznania, bowiem to w tym mieście odbędzie się przedsprzedaż burgera w restauracji przy ul. Hetmańskiej. Co ciekawe, to właśnie tam nagrywano nową kampanię promującą Drwala.

Burger Drwala powraca. Oto warianty kanapki

Burger Drwala od lat jest fenomenem w restauracjach McDonald's. Co roku kanapka pojawia się jesienią i jest dostępna w menu zazwyczaj do lutego. Obecnie nie zdradzono jeszcze konkretnych cen Drwala, ani nie ujawniono oficjalnie, jakie rodzaje będą dostępne. Bazując jednak na latach poprzednich możemy się spodziewać, że w tegorocznej ofercie pojawią się klasyki takie jak:

Drwal klasyczny,

Drwal z żurawiną,

Drwal z kurczakiem.

Co ciekawe, w sieci pojawiły się przecieki, według których w 2025 roku w McDonald's pojawią się następujące warianty Drwala:

Burger Drwala Ogniste Papryczki,

Klasyczny Burger Drwala,

Burger Drwala z Chrzanem,

Burger Drwala z Żurawiną,

Burger Drwala z Kurczakiem.

Nieoficjalna rozpiska z McDonald's na powrót Drwala.Burger Drwala Ogniste Papryczki,Klasyczny Burger Drwala,Burger Drwala z Chrzanem,Burger Drwala z Żurawiną,Burger Drwala z Kurczakiem,Frytki zakręcone z sosem. pic.twitter.com/g5K8yJ8eaI— BOOP.PL (@boop_pl) November 8, 2025

