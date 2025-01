Spis treści

Burger Drwala w McDonald's

Burger Drwala to sezonowa kanapka dostępna w McDonald's w okresie jesienno-zimowym. Jeszcze dwa miesiące temu wielu fanów burgera z niecierpliwością wyczekiwało pojawienia się ich ulubionej pozycji z menu w restauracjach. Koniec końców drwal pojawił się dokładnie 20 listopada 2024 roku i od razu przyciągnął do restauracji mnóstwo klientów. Teraz jednak coraz więcej osób zastanawia się, do kiedy drwal będzie dostępny w ofercie - czy trzeba spieszyć się z zamówieniami?

Do kiedy drwal pozostanie w ofercie McDonald's?

Do kiedy Drwal w McDonald's? To pytanie zaczyna pojawiać się coraz częściej w sieci i w głowach fanów kultowej kanapki. Niestety na ten moment McDonald's nie podał dokładnej daty zakończenia sprzedaży burgera. Analizując jednak poprzednie sezony, można przypuszczać, iż drwal pozostanie z nami do końca stycznia lub do połowy lutego. Warto obserwować więc informacje publikowane przez restaurację, by być na bieżąco. Pamiętaj jednak, iż nawet jeśli burgera nie będzie już w menu, zawsze możesz spróbować przygotować go samodzielnie w domu! Tutaj znajdziesz cały przepis: Burger Drwala przepis krok po kroku. Domowa kanapka lepsza niż w McDonald’s!