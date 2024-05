Poznań. Morderca byłej żony nie trafi do więzienia

Zakład psychiatryczny, a nie więzienie - to tam trafi Jerzy G. za zabicie swojej byłej żony, informuje PAP. Obydwoje rozstali się w 1978 r., będąc małżeństwem przez niespełna rok, ale 45 lat później, we wrześniu 2023 r., 85-latek zjawił się w mieszkaniu kobiety w miejscowości Paruszka w Wielkopolsce i strzelił jej w głowę z własnoręcznie skonstruowanej broni palnej. Mężczyzna przyznał się do zbrodni i opisał śledczym przebieg zdarzenia. Powiedział, że motywem zabójstwa było to, że kobieta wyrzuciła go z domu po pół roku wspólnego mieszkania.

Prokuratura uznała, że mężczyzna był w czasie zdarzenia niepoczytalny, dlatego nie może ponieść za swój czyn odpowiedzialności karnej. Do wniosku o umorzenie postępowania przychylił się Sąd Okręgowy w Poznaniu i zdecydował, że Jerzy G. zostanie zamknięty w zakładzie psychiatrycznym. Dalsza część tekstu poniżej.

