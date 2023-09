Legionella w poznańskim akademiku! Ważny apel do studentów

Zmarł 13-letni Kostek, który chorował na raka. W walce wspierała go Magda Gessler

Brutalny mord zaplanowali z najdrobniejszych szczegółach! Motyw szokuje do dziś

To mrozi krew w żyłach

Zamknęli psa na 10 dni w budzie. Na pysku kaganiec, dwie obroże, a to nie wszystko

Molestował dziewczynkę w autobusie miejskim. Udało się go namierzyć i zatrzymać. Grozi mu 12 lat więzienia

MAJĄ GO

O burmistrzu Murowanej Gośliny od lat było głośno w lokalnych mediach, bo nie tylko wywoływał skandale, ale też zarządzał Murowaną Gośliną w bardzo specyficzny sposób. Koniec końców Prokuratura Krajowa oskarżyła Dariusza Urbańskiego o popełnienie 24 przestępstw, w tym m.in. przyjęcie łapówek, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków oraz złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych. Do jego biura weszli agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Urbański trafił za kratki. Zdaniem śledczych Urbański ustawiał przetargi na remonty remizy OSP, piwnicy w bibliotece, na budowę drogi oraz brał łapówki.

Zobacz: Burmistrz Murowanej Gośliny zatrzymany przez CBA! Kiedyś nagrano, jak zażywa narkotyki

Poza Dariuszem Urbańskim na ławie oskarżonych zasiadło też 10 innych osób. Są to współpracownicy byłego włodarza - urzędnicy i przedsiębiorcy, a także córka byłego burmistrza Aleksandra U. (według śledczych miała pomagać w przekazywaniu łapówki) i jego partnerka Weronika G., którą zdaniem prokuratury faworyzował i pomógł jej w uzyskaniu posady w urzędzie.

Urbański miał też trwonić publiczny majątek. Ze służbowego telefonu wysyłał SMS-y w konkursie na najbardziej wpływową kobietę w regionie (za prawie 8 tys. zł), bo była to jego dobra znajoma. Pieniądze oddał, ale nie zmienia to faktu, że i tak do złamania prawa doszło.

Do tej pory Dariusz Urbański usłyszał wyrok j za znieważenie agentów CBA, bo gdy przyszli po niego w styczniu 2022 r., był pijany i rzucił się na nich. Już za kratkami zrzekł się stanowiska.

Teraz były burmistrz nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. - Apeluję, by po złożeniu przeze mnie wyjaśnień, sąd wypuścił mnie na wolność. Wiosną 2024 r. chciałbym wystartować w wyborach na burmistrza Murowanej Gośliny — zaskoczył wszystkich Dariusz Urbański podczas pierwszej rozprawy w poznańskim sądzie.

Sąd na drugiej rozprawie zdecydował, że były burmistrz Murowanej Gośliny wyjdzie z aresztu, jeśli wpłaci 200 tysięcy złotych. Gdy tego jednak nie zrobi, będzie w areszcie na pewno kolejne trzy miesiące. Gdy z kolei wpłaci pieniądze, będzie się musiał stawiać na komisariacie w Murowanej Goślinie. Będzie miał też zatrzymany paszport.