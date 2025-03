Były uczeń zabił nauczycielkę! Dramat w Obrzycku. Strzelał na oczach matki ofiary

Dramat w Obrzycku. Były uczeń zabił nauczycielkę. Strzelał na oczach jej matki

„Uczeń zabił swoją nauczycielkę, a potem strzelił sobie w głowę”. Takie nagłówki obiegły nie tylko polskie media w środę, 19 marca. Jak się okazało, nie były to doniesienia zza oceanu, ale z Obrzycka, z małej miejscowości pod Szamotułami (woj. wielkopolskie).

Do dramatycznych wydarzeń doszło, gdy 46-letnia Ewelina O., polonistka ze szkoły średniej w Szamotułach, wychodziła z domu do pracy. Chciała wsiąść do samochodu i pojechać do szkoły. Paweł Sz. zaczaił się na kobietę i gdy szła do samochodu, zaparkowanego pod domem, strzelił do niej pierwszy raz.

Jak relacjonuje sąsiadka kobiety, której córka była naocznym świadkiem zabójstwa, Ewelina O. zdążyła zadać jeszcze zabójcy pytanie. - Zapytała: co mi zrobiłeś? — przekazuje pani Gienia. Po chwili Paweł Sz. strzelił do nauczycielki drugi raz, tym razem w głowę. Zrobił to na oczach matki Eweliny, która przestraszona hałasem, wyjrzała przez okno. Ani Eweliny O., ani Pawła Sz.nie udało się uratować.

Zastrzelił nauczycielkę. Hipotezy śledczych

Śledczy biorą pod uwagę hipotezę zemsty po latach, ale na razie niczego nie przesądzają. - Wciąż sprawdzamy hipotezę, czy to zemsta po szkolnych latach - mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak.

Przy ciele Pawła Sz. znaleziono kserokopię zdjęcia Eweliny O. oraz list pożegnalny, w którym mężczyzna prosił o kremację. Dyrektor szkoły wspomina Ewelinę O. jako ciepłą, oddaną i empatyczną osobę. Jej śmierć wstrząsnęła całą społecznością szkolną.