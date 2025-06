Cecylia i Elżbieta szły do kościoła. Nagle uderzył w nie rozpędzony 26-latek. Tragiczny finał

Młody kierowca w potrzasku! Uderzył w ogrodzenie i trafił do szpitala

Karol z Poznania to prawdziwy geniusz! 11 lat nauki zamienił w trzy. Teraz potrzebuje naszej pomocy

Tragiczny wypadek w Karminie. Kobieta zmarła w szpitalu

Mimo że od wypadku minęło już pół roku, w małym Karminie na południu Wielkopolski, mieszkańcy wciąż rozmawiają o drogowym koszmarze. 71-letnia Cecylia i 61-letnia Elżbieta po skończonym w wiejskiej świetlicy spotkaniu wigilijnych dla seniorów, postanowiły iść do kościoła na mszę. Były już naprawdę blisko świątyni, gdy wydarzyła się tragedia. W kobiety wjechał rozpędzony bus. Kierowca nawet nie zatrzymał się, by sprawdzić, jakiej pomocy potrzebują ofiary. Wcisnął pedał gazu i odjechał. Jego znalezienie nie było jednak trudne. Mężczyzna został zatrzymany pod miejscowym sklepem. Okazało się, że był… kompletnie pijany. Miał 3,2 promila alkoholu.

Jak mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Maciej Meler, mężczyzna w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę, miał bowiem odebrane prawo jazdy. Wypadek miał tragiczny bilans. 71-letnia Cecylia - po przewiezieniu do szpitala zmarła. 61-letnia Elżbieta została ranna i również trafiła do szpitala. Doznała poważnych obrażeń - miała połamane nogi, stłuczone płuca i połamane żebra. Po wypadku wciąż dochodzi do siebie.

Czytaj więcej o sprawie: Szły do kościoła, gdy wjechał w nie rozpędzony Adam. Cecylia nie żyje. Na jaw wyszły mroczne fakty

Adam S. skazany na 10 lat więzienia. Wyrok sądu

W sądzie zapadł właśnie wyrok w tej sprawie. Kierowca na podwójnym gazie został skazany na 10 lat więzienia. Dodatkowo nałożono na niego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obowiązek zapłaty 20 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Orzeczono też przepadek auta należącego do sprawcy.

Nasza redakcja stanowczo apeluje do wszystkich - pod żadnym pozorem nie wsiadajcie za kierownicę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Kto tak czyni, popełnia ciężkie przestępstwo, a przy okazji naraża na niebezpieczeństwo siebie i przede wszystkim innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci podkreślają, że nie będzie żadnej tolerancji dla kierowców, którzy prowadzą pojazdy po napojach wyskokowych.

Galeria ze zdjęciami: 26-latek śmiertelnie potrącił kobietę, idącą do kościoła