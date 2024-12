To nie lada postęp technologiczny

Tragiczne wieści napłynęły spod Pleszewa w sobotnie popołudnie. Dwie znajome, 61-latka i 71-latka, w okolicach szkoły szły prawą stroną drogi. Niestety, przejeżdżał tamtędy totalnie - jak się później okazało - pijany 26-latek. Ten młody mężczyzna potrącił kobiety. Jedna z nich - 71-letnia Cecylia - po przewiezieniu do szpitala zmarła. 61-letnia Elżbieta została ranna i również trafiła do szpitala. Doznała poważnych obrażeń - ma połamane nogi, stłuczone płuca i połamane żebra. Wiadomo, że kobiety wyszły ze spotkania wigilijnego dla seniorów i szły do kościoła na mszę. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Szokujących okoliczności tragedii jest więcej.

Sprawca wypadku w Wielkopolsce zatrzymany pod sklepem

Wspominany wyżej mężczyzna został zatrzymany pod sklepem. Okazało się, że był… kompletnie pijany. Miał 3,2 promila alkoholu. Miał też zabrane prawo jazdy. Jak mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Maciej Meler prokuratura wszczęła postępowanie i zbiera w sprawie materiały dowodowe. Kierowca usłyszał już zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. - Mężczyzna przyznał się do zarzutu, złożył wyjaśnienia - mówi Super Expressowi Meler.

26-letniemu Adamowi S. grozi teraz nawet 20 lat za kratkami. Rodzinie i bliskim zmarłej składamy wyrazy współczucia. Nasza redakcja apeluje do wszystkich czytelników - pod żadnym pozorem nie wsiadajcie za kierownicę po spożyciu napojów wyskokowych! Warunki na drogach będą coraz trudniejsze. Należy zachować koncentrację i jechać ostrożnie.

