Chwile grozy w pociągu PKP Intercity. Agresywny pasażer rzucił się z pięściami na sokistę.

Awantura w pociągu

Do zdarzenia doszło w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 20:10. Kierownik pociągu zgłosił dyżurnemu SOK w Ostrowie Wielkopolskim, że dwóch mężczyzn zakłóca spokój podróżnych. Po wjeździe składu na stację Ostrów Wielkopolski patrol SOK wszedł do wagonu, by uspokoić awanturników.

Na polecenie kierownika pociągu obaj mężczyźni mieli opuścić skład. Jeden z nich jednak zaczął zachowywać się agresywnie, ignorował polecenia i wyraźnie eskalował konflikt.

Atak na funkcjonariusza

W pewnym momencie doszło do brutalnego ataku. Mężczyzna rzucił się na sokistę i uderzył go pięścią w twarz. Mundurowi natychmiast zareagowali – wobec napastnika zastosowano siłę fizyczną oraz kajdanki. Drugi z mężczyzn zachowywał się spokojnie i nie brał udziału w ataku.

Agresor w rękach policji

Agresywny pasażer został przekazany policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Mundurowi prowadzą czynności w kierunku czynnej napaści na funkcjonariusza.

Poszkodowany sokista trafił do szpitala, gdzie udokumentowano obrażenia. Mimo ataku wrócił do pełnienia służby.

Ile grozi za napaść na funkcjonariusza?

Straż Ochrony Kolei przypomina, że czynna napaść na funkcjonariusza jest poważnym przestępstwem zagrożonym odpowiedzialnością karną. W polskim prawie za taki atak grozi od roku do nawet 10 lat więzienia, zgodnie z art. 223 Kodeksu karnego. Sokiści apelują o rozsądek i poszanowanie zasad bezpieczeństwa na kolei.

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